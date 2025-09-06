Abandonan a bebé en GAM, van 3 en menos de 20 días

Hallazgo Bebé que fue hallada envuelta en chamarra. (SSC)

Una bebé fue abandonado en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, infante que fue encontrada por un ciudadano quien les informó que mientras circulaba en su bicicleta escuchó el llanto de la pequeña.

Cuando el ciclista alertó a agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se trasladaron a la calle Euzkaro y la calzada de Los Misterios, de la colonia Industrial, donde observaron una chamarra color rojo con manchas de sangre, la cual envolvía el pequeño cuerpo de una bebé recién nacida.

De inmediato solicitaron los servicios de emergencia para brindar la atención necesaria a la pequeña, en tanto, con mucho cuidado la protegieron del frío y uno de los efectivos la abrazó para brindarle calor y mitigar su llanto.

Los paramédicos que arribaron al lugar, valoraron a la recién nacida y al llegar al área de trauma de choque del hospital, el personal médico la diagnosticó con aproximadamente 25 semanas de gestación, pretérmino extremo, síndrome de dificultad respiratoria, riesgo de sepsis por parto, en estado grave, pero estable.

En tanto, ya se realiza el análisis y seguimiento de las cámaras de videovigilancia del establecimiento y en la zona para ubicar a los padres de la menor.

En los últimos 20 días, tres bebés recién nacidos han sido abandonados en lugares públicos de la capital.

El 25 de agosto, una bebé de pocos días de nacida fue encontrada dentro de los sanitarios de estación UAM Iztapalapa, de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados por el llanto de la bebé, al ingresar a los baños, hallaron a la criatura envuelta en una cobija abandonada sobre el piso, por lo que de inmediato lo resguardaron.

Un policía lo envolvió con su chamarra y rápidamente, a bordo de una patrulla, lo trasladaron a un hospital para que reciba la atención médica especializada que requiere, sin embargo, tras varios días hospitalizada, la menor falleció.

Un día antes, un bebé de cuatro meses de nacido fue abandonado sobre una banqueta, en el cruce de la avenida Jalisco y su esquina con el anillo Periférico, en la colonia Tacubaya, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los agentes de seguridad observaron sobre la acera una frazada de color blanco y azul donde se hallaba un recién nacido, por ello, un uniformado lo cargó, lo arropó con su chamarra debido a que hacía frío y su cuerpo se sentía helado.

Horas más tarde, tras la revisión de las cámaras de videovigilancia, las autoridades ubicaron a los probables responsables del abandono del bebé.

En las imágenes se identificó a una mujer que, momentos antes del hallazgo del bebé merodeaba en la zona con un infante en brazos, quien parecía esperar a alguien, y además actuaba de forma nerviosa.

Después, se supo que la mujer junto con un hombre, dejaron al bebe y abordaron el Metro en la estación Tacubaya.

Durante un recorrido, fue localizada la mujer que portaba la misma ropa. Durante la entrevista, se corroboró que, el sábado por la madrugada, dejaron al bebé en la avenida Jalisco, y huyeron del sitio.

Por lo tanto, la pareja, ambos de 27 años de edad, fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público.

Tras una audiencia inicial en los juzgados del Reclusorio Oriente, fueron liberados dado que según la autoridad judicial, su detención fue ilegal, no obstante, cuando salían del penal se cumplimentó una orden de aprehensión que los regresó a estar en reclusión.

Ambos fueron vinculados a proceso por el delito por abandono de persona incapaz de valerse por sí mismo.