Brugada reconoce a las mujeres pioneras del fútbol

Brugada aseguró que está en deuda con las mujeres deportistas futbolistas, pioneras

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acudió a un homenaje a la Selección Femenil de México de 1971. Durante el evento escuchó su historia y la manera en que fueron parte del torneo internacional en el que vencieron prejuicios y discriminación para hacer historia como las pioneras.

La mandataria capitalina recordó que próximamente se llevará a cabo la Copa Mundial 2026, cuya inauguración será en la Ciudad de México, por lo que subrayó que el objetivo es que cualquier evento deportivo tenga siempre características de inclusión.

Además convocó a las titulares de las secretarías de Turismo, Mujeres y Cultura, así como a la consejera Jurídica a sumar esfuerzos para reconocer la historia y la inclusión en el deporte.

Y anunció que el 2 de enero se colocará una fotografía con las integrantes de la Selección Femenil de México de 1971 en el exterior del edificio del gobierno capitalino.

“Estoy conmovida por todo lo que hemos escuchado y creo que tenemos una responsabilidad: pagar esta deuda que tenemos con las mujeres deportistas, futbolistas, pioneras, iniciadoras que nos han contado en pocas palabras el sufrimiento, la lucha, la discriminación que sufrieron”, expresó Brugada.

También reconoció que de la historia de las pioneras se sabe poco, por lo que desde su administración buscarán darle difusión, entre cuyas actividades planteó un encuentro de mujeres futbolistas de la Ciudad de México.

“Consideramos muy importante que en el ámbito deportivo se puedan generar condiciones de igualdad y eso depende de nosotros, así que vamos a ver y a garantizar que en lo deportivo promovamos más”.

Entre las propuestas planteadas se encuentra la realización de un torneo de fútbol femenino de la capital para el 2026, año en el que se buscará lograr también una Copa Mundial con juego limpio, sociedad justa, y sin discriminación ni homofobia.

La secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, recordó que en esta fecha se reúnen, desde hace 54 años, las mujeres pioneras que marcaron historia, no sólo en el deporte, sino que es una escuela que nació aquí y es un feminismo activo.

Indicó que estas mujeres son inspiración para seguir trabajando y agradeció la asistencia de Marion Reimers, única mujer que ha narrado un juego de futbol de la Champions. “Que diferente situación existe, aunque todavía hay muchas barreras que derribar”, puntualizó la funcionaría.

Sobre la exposición fotográfica “Memorias del 70, del 71 y del 86”, Frausto Guerrero planteó hacer un homenaje a las mujeres que abrieron camino y retratarlas con una de las mejores talentos que hay en el mundo, que es la fotógrafa Ivonne Venegas.