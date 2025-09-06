Cae operadora financiera del CJNG y 8 objetivos prioritarios en Coacalco

Detenidos Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación implicados en homicidios, extorsiones y robo de vehículos. (SSPC)

En un operativo entre fuerzas de seguridad federales y del Estado de México, fueron detenidos nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, implicados en delitos de homicidio, extorsión, robo de vehículos y contra la salud en el municipio de Coacalco de Berriozábal.

Mediante el intercambio de información y cooperación entre instituciones para dar seguimiento a organizaciones delincuenciales, las fuerzas de seguridad tras realizar labores de inteligencia, identificaron puntos donde los ahora detenidos realizaban sus actividades ilícitas.

Con ello, se llevaron a cabo despliegues preventivos en el municipio de Coacalco en las colonias Villa de las Flores, Fraccionamiento Bosques del Valle, Fraccionamiento Los Héroes Coacalco, colonia El Laurel, Bosques del Valle, así como en el municipio de Melchor Ocampo en el conjunto Urbano Álamos III.

Resultado de las acciones operativas, se detuvo a Rubén “N” alias “Tío” de 52 años, identificado como objetivo prioritario; Juana “N” y Yutlleli “N” quienes podrían ser operadoras del grupo delictivo; David “N” de 25 años; Andrea “N” alias “Anita”, posible operadora financiera; Yuliana “N” alias “Yuli”, misma que probablemente era la encargada de la red de enlace y actividades de logística del grupo criminal; Vania “N”, Julio “N” alias “Voltios” y Roberto “N” alias “Grillo”.

Asimismo, se aseguraron tres vehículos, bolsas y envoltorios que contenían marihuana y cocaína, así como armas de diferentes calibres.

Después de las detenciones en flagrancia, los detenidos, junto con los indicios asegurados, fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, a fin de iniciar la carpeta de investigación.