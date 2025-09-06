Edoméx refuerza control sanitario en cines con convenio entre Secretaría de Salud y Cinépolis

Estado de México firmó un convenio de colaboración con Cinépolis

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México firmó un convenio de colaboración con Cinépolis con el objetivo de garantizar la higiene y seguridad sanitaria en los alimentos y servicios que se ofrecen en 52 complejos cinematográficos de la entidad.

El acuerdo contempla la verificación y control de higiene en áreas de snacks, cafeterías y dulcerías, así como la difusión de campañas sanitarias y la implementación de medidas relacionadas con la prohibición de bebidas alcohólicas y el control del tabaco.

También se impulsará la Certificación Sanitaria de la empresa y la capacitación del personal para asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.

Dulcería de Cinépolis (Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro)

Durante la firma, la secretaria de Salud estatal, Macarena Montoya Olvera, subrayó que este convenio refleja el compromiso de la iniciativa privada por sumarse a acciones que favorezcan un esparcimiento protegido y seguro para las y los mexiquenses.

Por su parte, Edmundo Rivero Sánchez, Director Jurídico y Apoderado Legal de Cinépolis, destacó que este esfuerzo permitirá que los productos ofrecidos en los complejos cuenten con altos estándares de calidad e higiene.

En el acto también estuvieron presentes Gerardo Valdés Martínez y Alberto Castaño Jiménez, Coordinador y Director de Regulación Sanitaria, respectivamente, así como Mayra Reyna Caballero, Subdirectora de Normatividad Sanitaria, además de gerentes y asociados de los complejos cinematográficos.