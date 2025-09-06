IECM promueve cultura de protección civil en marco del Segundo Simulacro Nacional 2025

Capacitación del personal del IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) fortalecerá las acciones de capacitación dirigidas a sus brigadistas en materia de evacuación y rescate, con la finalidad de que tengan conocimientos para ante eventualidades que pudieran presentarse.

Estas actividades son parte de los preparativos para el Segundo Simulacro Nacional 2025, que se realizará el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas, en conmemoración de los sismos que sacudieron la Ciudad de México en 1985 y en el 2017.

La Ciudad de México está localizada en una zona de alta actividad sísmica y se encuentra expuesta a fenómenos meteorológicos, como lluvias intensas, que pueden originar situaciones de riesgo para las que la población debe estar preparada.

“Las autoridades estamos viendo la manera de resolver ante lo imprevisto, como puede ser un evento natural: una inundación, un sismo o un incendio. Debemos de saber ¿Cómo reaccionar? ¿Qué tenemos que hacer si hay alguna persona lesionada? ¿A dónde la tenemos que trasladar? ¿A quién tenemos que dar aviso?”, comentó la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño.

Al entregar equipo de identificación a los brigadistas del Instituto, la consejera apuntó que los sismos que se registraron en septiembre de 1985 pusieron de manifiesto la importancia de contar con brigadistas preparados para actuar en caso de emergencia.

Destacó que, por ello, es fundamental que todo el personal conozca las medidas de seguridad y los pasos a seguir ante este tipo de siniestros.

“En el sismo de 2017, fue crucial la labor de las y los brigadistas. Por ello, es importante que estemos preparados, que estemos consientes, que podamos transmitir esto a nuestras compañeras y compañeros”.

Además resaltó que las autoridades y brigadistas del IECM trabajan en la planificación de respuestas frente a imprevistos como sismos, inundaciones o incendios, incluyendo protocolos para atender a personas lesionadas.

Con ello, el IECM reafirma su compromiso con la seguridad de su personal y con la promoción de una cultura de protección civil.