Tianguistenco celebrará su 1er Festival del Queso, Vino y Mezcal

1er Festival del Queso, Vino y Mezcal en Tianguistenco

El Ayuntamiento de Tianguistenco, Estado de México, anunció a través de sus redes sociales la realización del primer Festival del Queso, Vino y Mezcal, un evento que busca impulsar la economía local, promover la cultura gastronómica y fortalecer la identidad regional.

La cita será los días 26, 27 y 28 de septiembre en la Plaza Libertad, en un horario de 10:00 a 21:00 horas, donde habitantes y visitantes podrán disfrutar de un ambiente festivo con aromas, sabores y experiencias únicas en torno a tres productos emblemáticos de la cocina mexicana.

El festival está diseñado como un encuentro familiar y cultural, en el que se darán cita productores de queso, vino y mezcal, quienes ofrecerán degustaciones, muestras artesanales y venta directa de sus productos.

La administración municipal destacó que este tipo de actividades forman parte de la estrategia para dinamizar la vida social y cultural de Tianguistenco, atraer visitantes de municipios vecinos y fomentar el turismo gastronómico.

El Festival del Queso, Vino y Mezcal se suma a los esfuerzos de la administración encabezada por la campaña #TianguistencoRenaceContigo, que busca posicionar al municipio como un lugar vibrante, lleno de tradiciones y oportunidades para el desarrollo local.