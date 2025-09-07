Aseguran 400 toneladas de autopartes en la Morelos y Peralvillo

Cateo Inmueble donde fueron decomisadas las autopartes. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aseguró 408 toneladas de autopartes de procedencia ilícita durante siete cateos realizados en establecimientos ubicados en diversos inmuebles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Estos operativos se deben a la Estrategia de Combate al Robo de Vehículos en la capital del país.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en colaboración con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), realizaron los siete operativos, uno de ellos en la colonia Morelos, zona en la que se decomisaron 100 toneladas de autopartes, cinco motores automotrices con reporte de robo y un teléfono celular.

Además, fueron detenidos Ricardo “N” y Oscar “N”, por su probable participación en el delito de encubrimiento por receptación.

Los seis restantes se ejecutaron en diversos inmuebles de la colonia Ex Hipódromo Peralvillo, donde se aseguraron308 toneladas de autopartes de procedencia ilícita, tres calaveras y un faro con reporte de robo, así como trozos de metal recortados, lunas, aletas, calaveras con números de serie rayoneados, varias placas vehiculares, además de pólizas de garantía, talones y certificados de verificación vehicular.