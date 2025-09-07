Metrópoli

El ciclista fue atendido en el lugar por cuerpos de emergencia y trasladado a un hospital para su valoración

Ciclista resulta herido tras choque con unidad de RTP en Avenida Chapultepec

Por Gerardo Mayoral
Ciclista resulta herido tras choque con unidad de RTP en Avenida Chapultepec

Una unidad de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que operaba en el servicio de apoyo a la Línea 1 del Metro, se vio involucrada la mañana de este domingo en un accidente con un ciclista en la intersección de Avenida Chapultepec y Lieja, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la RTP, tras el percance se activaron de inmediato los protocolos de atención y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para auxiliar al ciclista, quien fue trasladado a un hospital cercano para su valoración médica.

La conductora del autobús permaneció en el lugar del accidente y posteriormente fue presentada ante el Ministerio Público, instancia que dará seguimiento a las investigaciones para deslindar responsabilidades.

La Red de Transporte de Pasajeros señaló que colaborará con las autoridades competentes en el esclarecimiento del hecho y aseguró que garantizará acompañamiento y apoyo a la persona lesionada en coordinación con las instancias correspondientes.

Tendencias