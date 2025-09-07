Ciclista resulta herido tras choque con unidad de RTP en Avenida Chapultepec

Una unidad de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que operaba en el servicio de apoyo a la Línea 1 del Metro, se vio involucrada la mañana de este domingo en un accidente con un ciclista en la intersección de Avenida Chapultepec y Lieja, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la RTP, tras el percance se activaron de inmediato los protocolos de atención y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para auxiliar al ciclista, quien fue trasladado a un hospital cercano para su valoración médica.

La conductora del autobús permaneció en el lugar del accidente y posteriormente fue presentada ante el Ministerio Público, instancia que dará seguimiento a las investigaciones para deslindar responsabilidades.

La Red de Transporte de Pasajeros señaló que colaborará con las autoridades competentes en el esclarecimiento del hecho y aseguró que garantizará acompañamiento y apoyo a la persona lesionada en coordinación con las instancias correspondientes.