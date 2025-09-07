Metro activa operativo “Cero Pirotecnia” para Fiestas Patrias

Metro refuerza seguridad con operativo “Cero Pirotecnia” durante Fiestas Patrias

Con motivo de las celebraciones patrias, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció que del 9 al 17 de septiembre implementará el operativo “Cero Pirotecnia 2025”, con el objetivo de prevenir el ingreso, transporte y comercialización de artefactos explosivos dentro de la red.

La medida contempla vigilancia especial en estaciones identificadas como puntos de mayor compra y venta de estos productos, entre ellas Fray Servando, Merced, Candelaria, Jamaica, Allende, Zócalo, Pino Suárez, Bellas Artes, Balderas, Salto del Agua, así como en las terminales Indios Verdes y Cuatro Caminos.El operativo incluye recorridos permanentes de supervisión en accesos, pasillos, trenes y zonas de mayor afluencia, apoyados con detectores Garret y el monitoreo constante del sistema de videovigilancia. Además, se impedirá el ingreso de personas en evidente estado de intoxicación por alcohol o drogas.El Metro destacó que estas acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial, así como con el personal de vigilancia del organismo.La administración del STC exhortó a los usuarios a abstenerse de ingresar con pirotecnia y aseguró que el personal policial actuará en todo momento con apego a los derechos humanos y a los ordenamientos legales vigentes.Con el operativo “Cero Pirotecnia 2025”, el Metro busca garantizar la seguridad de millones de usuarios que diariamente utilizan este transporte en el marco de las fiestas del 15 y 16 de septiembre.