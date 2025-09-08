Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes en nueve alcaldías de la CDMX

Lluvia en México (Andrea Murcia Monsivais/Andrea Murcia Monsivais)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes durante la tarde y noche de este lunes en nueve demarcaciones de la capital.

Las zonas con mayor riesgo son Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se espera precipitación acumulada de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo entre las 15:45 y las 00:00 horas.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía portar paraguas o impermeable, aprovechar el agua de lluvia para riego, y mantener coladeras libres de basura u objetos que impidan el desagüe.

También se pidió evitar verter grasas al drenaje, no circular por calles encharcadas o inundadas y conducir con precaución debido a la posible presencia de ramas u objetos arrastrados por el agua.

La SGIRPC sugirió mantenerse alejado de muros, árboles, postes y espectaculares que pudieran representar riesgo de caída durante las lluvias.