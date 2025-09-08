Avanza rehabilitación de andadores en Tlalnepantla

Alcalde de Tlalnepantla Raciel Pérez Cruz

El Gobierno Municipal de Tlalnepantla, encabezado por el Presidente Raciel Pérez Cruz, inició los trabajos de rehabilitación de importantes andadores en la zona de La Presa, Lázaro Cárdenas, como parte de la estrategia de transformación urbana en Tlalnepantla.

Entre los andadores que recibirán mejoras se encuentran el Andador Alpino Ocelotl, el Andador Alpino Xitle y el Andador Club Alpino Matatenos.

Las obras contemplan la instalación de escalinatas, barandales y sistemas de iluminación solar, que permitirán mayor seguridad, accesibilidad y visibilidad para peatones, así como fomentar el uso de estos espacios públicos en condiciones adecuadas.

Rehabilitación de andadores en Tlanepantla

Pérez Cruz, destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral para revitalizar espacios públicos, mejorar la movilidad peatonal y brindar mayor seguridad a las familias. Asimismo, subrayó que el uso de iluminación solar contribuye a la sustentabilidad y al ahorro energético en la región.

Con la rehabilitación de estos andadores, se busca fortalecer la conectividad dentro de Tlalnepantla Oriente, facilitar el tránsito seguro de vecinos y fomentar el uso de zonas públicas como lugares de encuentro comunitario, deporte y recreación.

Las obras se suman a otros proyectos de transformación urbana que el gobierno municipal ha puesto en marcha para mejorar la calidad de vida de las y los tlanepantlenses.