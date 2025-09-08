Capital se prepara para lluvias fuertes y ráfagas de viento este lunes

Lluvia CDMX (Edgar Negrete Lira)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó que este lunes se esperan lluvias fuertes en la capital, principalmente por la tarde, con probabilidad de chubascos acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura máxima alcanzará los 26 grados Celsius y, después del mediodía, se presentará un ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado. También se prevén vientos del norte de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 km/h.

Durante la noche, el termómetro descenderá a entre 17 y 16 grados, mientras que en la madrugada del martes podría registrar 15 grados, lo que generará un amanecer frío en la ciudad.

En relación con la actividad del volcán Popocatépetl, la dependencia indicó que no se han registrado emisiones recientes de ceniza; sin embargo, de ocurrir, estas podrían dirigirse hacia el oeste-suroeste con posible afectación a la capital.

La SGIRPC recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas.