Clausuran Semana de Salud con jornada de servicios gratuitos en Tlalnepantla

Semana de Salud en Tlalnepantla

Como parte del programa “Salud a tu Alcance, Dra. Matilde Petra Montoya Lafragua” y en el marco de la Semana Nacional de Salud Pública que impulsa el gobierno federal, en coordinación con autoridades estatales y municipales, habitantes de Lomas de Tepeolulco se beneficiaron con diversos servicios médicos gratuitos para procurar su bienestar.

La jornada de servicios se llevó a cabo como parte de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, una iniciativa del gobierno federal que busca promover acciones preventivas en la población y reducir el riesgo de enfermedades. El programa contempla la realización de actividades y campañas para educar y concientizar sobre la importancia de adoptar hábitos saludables.

Esta estrategia integral, impulsada por la presidente de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, se desarrolla de manera simultánea en todo el país. Incluye una amplia gama de servicios como aplicación de vacunas, detecciones oportunas y talleres sobre hábitos saludables, con el objetivo de acercar la salud a todos los rincones de la nación.

En representación del presidente municipal Raciel Pérez Cruz, el director general del Sistema Municipal DIF Tlalnepantla, Luis Trejo Molina, supervisó los trabajos. Explicó que durante esta jornada se acercaron a los vecinos servicios gratuitos como módulo de citología cervicouterina, métodos anticonceptivos, consulta médica, optometría, laboratorio, farmacia y odontología, entre otros.

Acompañado por la presidenta honoraria del SMDIF Tlalnepantla, Rocío Pérez Cruz, el funcionario destacó que el programa municipal “Salud a tu Alcance” permite llevar diversos servicios a las comunidades. Subrayó que las unidades médico-asistenciales brindan atención personalizada a los sectores más vulnerables de la población.

“Ahora podemos acercarnos a cada familia y estar al servicio humano con proximidad y profesionalismo como todos ustedes merecen; como dice nuestro presidente municipal el Maestro Raciel Pérez Cruz, la salud es un derecho y un pilar fundamental para el desarrollo y la dignidad de todas y todos”, expresó Trejo Molina.

El director general del DIF añadió que estas políticas públicas reafirman el compromiso de la actual administración para cuidar de niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y con discapacidad. “Sólo así construiremos un presente y un futuro lleno de bienestar para nuestra ciudad Tlalnepantla”, afirmó