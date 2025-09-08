Detienen a 18 narcomenudistas en una semana en Cuauhtémoc

Detenidos Narcomenudistas capturados por venta de droga en colonias de la alcaldía Cuauhtémoc. (SSC)

Del 1 al 05 de septiembre, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 18 personas presuntamente dedicadas a la venta de droga y a quienes les aseguraron un total de 311 dosis de marihuana.

Las primeras detenciones se realizaron en distintas calles de la colonia Centro donde detuvieron a cuatro hombres de 42, 41, 27 y 26 años de edad y se aseguraron 57 bolsitas de plástico que contenían marihuana; mientras que en la colonia Morelos fueron detenidos tres sujetos de 22, 20 y 17 años de edad, a quienes les confiscaron 65 envoltorios con el mismo vegetal.

En tanto, en las colonias Roma Norte, Tabacalera y Felipe Pescador, los oficiales detuvieron a cuatro sujetos de dos de 40, 33 y 25, años de edad con 65 dosis de la hierba verde.

También detuvieron a siete hombres de 49, 46, 45, dos de 32, 30 y 21 años de edad en las colonias Guerrero, Ex Hipódromo de Peralvillo y Doctores, a quienes, en conjunto les decomisaron 124 dosis de marihuana.

Seis de los detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: uno de los detenidos de 40 años de edad, de la colonia Morelos, registra cinco ingresos en los años 2003, 2004, 2009, 2010 y 2015, todos por robo agravado calificado.

Asimismo, el hombre de 49 años de edad, de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, tiene dos ingresos en 1999 y 2007, ambos por homicidio calificado.

El sujeto de 21 años de edad registra una entrada a la cárcel por robo calificado en este año; mientras que el otro de los detenidos de 40 años de edad cuenta con una estancia por robo en 2025, y el de 41, así como el de 32 años de edad cuentan con un ingreso respectivamente por delitos contra la salud.