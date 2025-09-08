Huixquilucan lanzan convocatoria “Renueva tu Entorno 2025” para impulsar proyectos comunitarios

Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y promover iniciativas que contribuyan a mejorar los espacios públicos, autoridades dieron a conocer la convocatoria “Renueva tu Entorno 2025”, dirigida a colectivos, organizaciones civiles y habitantes en general interesados en transformar su comunidad a través de proyectos sostenibles e inclusivos.﻿

La convocatoria busca incentivar propuestas que generen un impacto positivo en el entorno urbano y social, fomentando la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno en el cuidado de los espacios. Los proyectos podrán abarcar temas como recuperación de áreas verdes, intervenciones artísticas, acciones de reciclaje, huertos urbanos, mejoramiento de infraestructura comunitaria, así como actividades culturales y educativas.

﻿De acuerdo con las bases, podrán participar tanto grupos organizados como personas físicas, siempre que sus propuestas se diseñen para el beneficio colectivo. La selección de los proyectos ganadores se realizará mediante un comité evaluador que considerará criterios como viabilidad técnica, innovación, impacto social y sustentabilidad.﻿

Los apoyos consistirán en financiamiento y acompañamiento técnico para llevar a cabo las iniciativas seleccionadas. Asimismo, se impulsará la difusión de los proyectos ganadores a fin de dar visibilidad a las experiencias comunitarias y motivar a que más ciudadanos se involucren en la transformación de su entorno.﻿

Las inscripciones estarán abiertas durante las próximas semanas y los interesados deberán registrar su propuesta cumpliendo con los requisitos establecidos en la convocatoria oficial. Los resultados se darán a conocer a finales de año, y los proyectos seleccionados se ejecutarán a lo largo de 2026.﻿