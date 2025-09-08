Huixquilucan se alía con Guardia Nacional para combatir delincuencia

Huixquilucan fortalecerá la seguridad en el Municipio

El gobierno de Huixquilucan fortalecerá la estrategia de seguridad al compartir información de sus dos centros de mando con la Guardia Nacional. Esta colaboración busca reforzar el trabajo conjunto en el combate a la delincuencia y mantener al municipio entre los más seguros del Estado de México.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que con esta acción Huixquilucan se convierte en el primer municipio del país en coadyuvar con la Guardia Nacional mediante el intercambio de información e imágenes. El objetivo es dar seguimiento a denuncias, combatir los delitos más frecuentes y prevenir la comisión de ilícitos.

Como parte de esta estrategia, la administración local compartirá con la dependencia federal el monitoreo que realiza en todo el territorio a través de sus dos centros de mando. Estas instalaciones cuentan con más de mil cámaras de videovigilancia que permiten mantener la seguridad en el municipio.

“En este gobierno, la seguridad es nuestra principal prioridad y para lograrlo estamos trabajando con las autoridades en la materia de los tres niveles de gobierno, pues lo que buscamos es mantener un Huixquilucan seguro y que la gente pueda seguir viviendo en paz y con tranquilidad”, señaló la alcaldesa.

Contreras Carrasco detalló que en ambos centros de mando, personal especializado de la dirección general de Seguridad Pública recibe llamadas de emergencia de forma directa, por redes sociales o aplicaciones tecnológicas. Desde estos puntos se coordina el despliegue de unidades, se opera el sistema de radiocomunicación y se supervisa la vigilancia urbana.

Además, estos centros se encargan de revisar y alimentar la Plataforma México, así como realizar labores de inteligencia e investigación de delitos en apoyo a instituciones como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Este esfuerzo se suma a las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno municipal, que incluyen la adquisición de 100 nuevas patrullas y 19 motopatrullas en los primeros meses de 2025. Diariamente se realizan más de 20 operativos que se refuerzan con el despliegue de seis torres móviles de videovigilancia y nueve arcos lectores de placas.