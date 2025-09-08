IECM prepara programa editorial para 2026 con enfoque en cultura democrática

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) proyecta para 2026 la implementación de un programa editorial institucional que tendrá como objetivo difundir contenidos de especialistas en materia político-electoral y en temas de cultura democrática.

De acuerdo con el organismo, este esquema busca generar conocimiento que fortalezca la participación ciudadana en la capital, además de impulsar nuevas publicaciones y series editoriales orientadas a la divulgación democrática y a la construcción de ciudadanía.

El Programa Editorial Institucional reunirá los trabajos de edición, diseño y producción de los materiales solicitados por las diferentes áreas del IECM para apoyar sus funciones sustantivas y contribuir a la difusión de la cultura democrática. Con ello, se pretende hacer un uso más eficiente de los recursos y garantizar que las publicaciones cumplan con estándares de calidad.

La Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana será la encargada de elaborar, proponer y coordinar dicho programa.

Esta área cuenta con una Coordinación Editorial integrada por profesionales con experiencia en el ámbito de las publicaciones, responsables de asegurar la calidad en libros, manuales, guías, folletos, carteles y otros materiales impresos.

El IECM destacó que concibe toda actividad de comunicación con la ciudadanía como una oportunidad para fomentar la cultura democrática y la participación activa, por lo que en 2026 concentrará sus esfuerzos editoriales en apoyar las tareas institucionales a través de materiales de divulgación especializados.