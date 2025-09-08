Morena buscará establecer el 25 de enero como Día del Bombero

Este año, El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México celebró 169 años de haber sido fundado.

Legisladores del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentarán próximamente una iniciativa para establecer el 25 de enero, de cada año, como el “Día de la y el Bombero”.

El 25 de enero se conmemora la fundación de el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (HCBCDMX), que nació en 1856; este 2025 celebró 169 años de haber sido fundado.

A solicitud hecha por el primer superintendente, Juan Manuel Pérez “Vulcano” Cova, y se presentará ante el pleno en las próximas semanas como un reconocimiento a su valiosa labor; así lo informó la coordinadora de Morena en el Congreso local, Xóchilt Bravo, al realizar una visita al Museo de Bomberos y Estación.

En dicho lugar, el primer superintendente, Juan Manuel Pérez “Vulcano” Cova, se dijo orgulloso de pertenecer al Heroico Cuerpo de Bomberos, instituidos desde hace casi 170 años por el entonces Presidente Ignacio Comonfort, y agradeció la atención prestada por las y los diputados de Morena.

El diputado Paulo Emilio García, vocero de la bancada guinda aseguró que las y los bomberos cuentan con legisladores que están a la altura para atender las demandas de quienes laboran en los servicios de emergencia en la capital del país.

Durante el recorrido, las y los bomberos compartieron sobre su experiencia al salvar la vida de una persona o de un ser sintiente en medio del caos.