Texcoco lanza segunda jornada de Canje de Armas 2025

Jornada de Canje de Armas 2025

Este lunes inició la segunda jornada del Canje de Armas 2025, bajo la consigna “Deja las Armas y Construye la Paz”, con la participación de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el DIF Municipal y el Gobierno local.

El canje se realiza frente al palacio municipal de Texcoco y continuará del 8 al 13 y del 17 al 20 de septiembre, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Los ciudadanos pueden entregar armas de fuego y juguetes bélicos a cambio de una recompensa económica o juegos didácticos, sin necesidad de investigación previa.

Durante el arranque, el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez y la presidenta honoraria del DIF Texcoco, Yesenia Armas Tobón, hicieron un llamado a la población a participar en esta iniciativa, con el objetivo de fomentar la paz y la sana convivencia social en el municipio.

Asimismo, Gutiérrez Martínez reconoció el apoyo del Gobierno Federal y del Estado de México para atender las causas de la violencia y promover programas de desarme voluntario que contribuyan a reducir los índices delictivos.

Por parte de la SSEM, asistieron Edgar Avilés Mercado, Coordinador de las Subdirecciones en el Oriente, y Oscar Alberto Garay Martínez, Coordinador de la Subdirección Operativa Regional de Texcoco, así como el personal de la Sedena y la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad local.

Avilés Mercado destacó que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para el éxito del programa y que esta iniciativa contribuye a generar un entorno de paz, seguridad y no violencia en la región.

En paralelo, el DIF Texcoco entregó 150 juguetes para incentivar que los niños cambien armas de juguete por juegos didácticos que fomenten su desarrollo personal, reforzando la educación en valores y la conciencia sobre los efectos negativos de las armas en los hogares.

La jornada se desarrollará en dos etapas: la primera del 8 al 13 de septiembre y la segunda del 17 al 20, luego de la pausa por los festejos patrios, manteniéndose la atención en el módulo frente al patio frontal del palacio municipal de Texcoco, de 9:00 a 15:00 horas.