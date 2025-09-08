Tren embiste autobús de pasajeros en Atlacomulco, deja saldo de 10 muertos y 40 heridos

Autoridades reportan 45 heridos tras el fatal accidente en la salida de San Felipe de Progreso hacia Atlacomulco (Redes sociales)

Un tren chocó contra un autobús de pasajeros en la carretera Maravatío-Atlacomulco, en el Estado de México, accidente que dejó un saldo de ocho personas fallecidas y 40 heridos.

La embestida ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cuando el operador del camión de dos pisos de la línea de transporte Herradura de Plata intentó ganarle el paso al tren, sin embargo, no lo consiguió y fue impactado por la locomotora que no pudo detener su marcha y el automóvil fue arrastrado varios metros adelante.

Al sitio del siniestro, en la salida de San Felipe de Progreso hacia Atlacomulco, arribaron unidades de emergencia estatales y municipales, de Protección Civil para atender a los lesionados.

Además, personal pericial acudió a realizar el levantamiento de los cadáveres del autobús que según los primeros reportes de la secretaría de Protección Civil del Estado de México, viajaba con sobrecupo de pasajeros.

Del total de las personas lesionadas, 16 fueron internadas en el Hospital General de Atlacomulco, mientras que ocho recibieron atención médica en la clínica 252 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMISS) de la región.

En tanto que, ocho heridos permanecen en el hospital de San Felipe del Progreso; otro más fue llevado al Centro Médico de Ixtlahuaca y cuatro a la clínica privada Santa María, cerca de la zona del accidente.

Así, una de las afectadas fue trasladada vía aérea al Centro Médico Adolfo López Mateos, en la capital del Estado de México.

Hasta las 12:00 horas, autoridades de la Coordinación General de Protección Civil, SUEM, Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía mexiquense, así como Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, además de corporaciones de apoyo de la región continuaban con el retiro de escombros y en el retiro de la estructura del tren, transporte que quedó atravesado en la vialidad Maravatío-Atlacomulco.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación para determinar las responsabilidades en el percance. El chofer de la unidad de pasajeros no fue localizado en el lugar del accidente.

La Fiscalía General de Justicia regional en Atlacomulco informó las identidades de las personas lesionadas y el hospital al que fueron ingresados.

