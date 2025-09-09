Ale Rojo busca combatir robo de autopartes con penas más severas; PAN y PRI la respaldan

Alessandra Rojo de la Vega presenta iniciativa para erradicar robo de autopartes en la CDMX

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó una propuesta para combatir el robo de autopartes en la Ciudad de México, esta contempla incrementar en un 50 por ciento las penas a quienes cometan el delito.

Acompañada de las bancadas del PRI y del PAN en el Congreso local la alcaldesa explicó que la iniciativa surge de la demanda de vecinas y vecinos, “de escuchar a la gente en la Cuauhtémoc”, quienes diariamente reportan robos de autopartes.

“El robo de autopartes no es un delito menor, implica violencia, afecta la economía familiar y alimenta un mercado negro que es millonario”, aseguró.

En 2024 en la Ciudad de México hubo más de 11 mil denuncias por este delito, se trata de un 25 por ciento más que en el 2023, lamentablemente los denunciantes sólo representan el 7 por ciento de quienes denuncian.

Y de mayo a agosto de este 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina reportó 611 casos en la alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldesa destacó que las colonias en las que se reportaron más casos son la Roma, Condesa, Doctores, Tlatelolco, Asturias, Peralvillo, entre otras.

La alcaldesa detalló que lo más preocupante es que quienes son detenidos salen libres en menos de 48 horas, “un ladrón puede robar hasta cinco veces y seguir libre”, comentó.

Modificaciones a la reforma actual

Alessandra Rojo de la Vega detalló que su propuesta busca principalmente tipificar el robo de autopartes como delito autónomo con penas más altas en un 50 por ciento y considerando como “grave” la reincidencia.

“Eso significa prisión preventiva justificada para quienes reincidan en el delito; para que quienes roban una y otra vez no enfrenten el proceso en libertad, se queden tras las rejas”.

En segundo lugar, plantea crear una unidad especializada en robo de autopartes dentro de la Fiscalía de la Ciudad de México para que investigue, coordine y desarticule redes criminales.

Como tercer punto planteó generar protocolos de atención y reportes semestrales, “darle seguimiento puntual, transparente y público sobre los resultados obtenidos”.

La alcaldesa aprovechó a hacer un llamado a la ciudadanía a denunciar los robos de autopartes, ya que sin ellas ninguna estrategia de seguridad será suficiente, “sin denuncias el delito queda invisible y los reincidentes seguirán disfrutando de su libertad”.

El coordinador de la bancada del PAN, Andrés Atayde, comentó que la propuesta no tiene que ver con partidos o ideologías, ni con maneras de pensar, sino con uno de los delitos que más ha crecido en la capital, y es el robo de autopartes.

“Nadie puede atreverse a decir que está en contra de que un delito, en particular, disminuya no sólo en una alcaldía sino en toda la ciudad... Empujaremos con datos, con evidencia, sobre todo con ganas de que las y los chilangos vivan mejor, empujaremos para que esta iniciativa de Ley sea aprobada”.