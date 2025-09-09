Aumentan 23% judicializaciones de feminicidas; van 22 detenidos en 2025

Seguridad Informe mensual de seguridad. (SSC)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que de enero a agosto del 2025 incrementaron 23 por ciento las judicializaciones y detenciones de casos de feminicidio, respecto al mismo periodo del 2024.

De las carpetas de investigación por asesinatos de mujeres, 80 fueron llevadas ante un juez, mientras que el año pasado únicamente fueron 65, lo que equivale a 320 por ciento de eficacia ministerial.

De los 25 casos de feminicidio que ocurrieron en este año, la Fiscalía ha detenido a 22 de los agresores, en tanto que otro criminal cuenta con una orden de aprehensión y el restante se encuentra bajo investigación.

La titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde Luján, destacó que en el delito de homicidio, también poseen cifras históricas de arrestos, que del 2024 al 2025 incrementaron 26.9 por ciento, de 525 a 666 detenciones.

De manera simultánea en que se combate el rezago y la impunidad de agresores que permanecían libres, el homicidio culposo disminuyó, de 501 crímenes de este tipo que se cometieron de enero a agosto del año pasado a 521 en el mismo lapso del 2025.

168% más casos de extorsión judicializados

En la misma línea de atención de casos del pasado, otros delitos como la extorsión, el despojo y el secuestro también muestran un incremento en capturas de responsables y judicializaciones. Específicamente, los casos de extorsión que presentaron a las autoridades judiciales crecieron en 168 por ciento; el despojo 26 por ciento y el secuestro en 49 por ciento.

También el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, es decir, las detenciones que se ejecutaron a causa de que un juez válido la investigación que lo respaldaba incrementaron 22 por ciento del 1 de enero al 31 de agosto del 2024, en relación con el año siguiente, de tres mil 736 arrestos a cuatro mil 545.

Integrantes de múltiples grupos criminales detenidos

Alcalde Luján detalló que los objetivos prioritarios generadores de violencia tampoco han escapado de la justicia. En agosto del 2025 fueron detenidos 68 homicidas de alto perfil.

Dylan Samuel “N”, alias “El Roto”, operador del “Cártel Nuevo Imperio”, con zona de operación en Azcapotzalco, Tláhuac, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Luis Alberto “N”, líder de “Los Estúpidos”, con presencia en Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco.

Cristopher “N”, líder de “Los Richis”, generador de violencia en Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán, Tláhuac y Xochimilco.

Del mismo modo, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho mencionó que los trabajos de inteligencia e investigación han permitido también la detención de 35 objetivos prioritarios durante toda la administración; tan solo en el mes de agosto:

La detención de Gustavo Aldair “N”, alias “El Mal Portado”, presunto líder de los MP o Malportados y probable dirigente en un grupo delictivo con operaciones a nivel regional conocido como “Cartel Nuevo Imperio”.

Daniel Eduardo “N”, alias” El Chaparro”, líder de la célula H1A1, vinculado al grupo delictivo La Nueva Familia Michoacana.

Dylan Samuel “N”, alias “El Roto”, presunto integrante del grupo delictivo de “Los Malportados”, generador de violencia en la Ciudad de México, Morelos, Estado de México y Guerrero, dedicado a la comisión de delitos de alto impacto como la venta y distribución de narcóticos, así como la presunta relación con homicidio, extorsión, robo y despojo.

Además, la Estrategia Integral contra la Extorsión ha logrado la detención 647 personas por los delitos de extorsión y extorsión en grado de tentativa; de estos, 458 han sido detenidos entre enero y agosto de 2025, lo que representa un incremento de 65.3 por ciento en el número de detenciones por estos delitos, respecto al mismo periodo del 2024.

En el mes de agosto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevó a cabo diversas acciones operativas relevantes, entre las que destacan:

El 13 de agosto fueron detenidos Nelly del Carmen “N”, presunta operadora financiera de alias “Lalo Bananas” de la Unión Tepito, e Irving Javier “N”, por el delito de narcomenudeo, tras ejecutar dos órdenes de cateo en dos inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

El 21 de agosto, en un punto de revisión del Programa “Conduce sin Alcohol” en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc, policías detuvieron a dos hombres y auxiliaron a un ciudadano que refirió haber sido retenido contra su voluntad.

El 23 de agosto, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y autoridades federales, se ejecutaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, que derivaron en el aseguramiento de 20 kilogramos de metanfetamina y 600 dosis de cocaína.

El 27 de agosto, en seguimiento a trabajos de investigación en torno a presuntos integrantes de grupos delictivos generadores de violencia, se generaron tres órdenes de cateo en calles de la alcaldía Iztacalco, donde se logró la detención de tres personas, y se aseguraron aproximadamente 900 dosis de droga, cuatro armas de fuego y 50 cartuchos útiles. Los detenidos eran líderes de un grupo generador de violencia en esa alcaldía.

Baja de 12% en delitos de alto impacto

En la presentación del Informe de Seguridad mensual, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó la disminución del 12 por ciento de los delitos de alto impacto de enero a agosto del 2025 en comparación con ese periodo del 2024.

El dato más relevante es la baja del crimen de homicidio doloso, reducido en 10.3 por ciento conforme a los dos períodos mencionados.

Las autoridades resaltaron que agosto del 2025 fue el mes más seguro desde el año 2022, y el segundo con menos homicidios en 13 años.

Así, otros crímenes como la violación bajó 15 por ciento de 2024 a 2025, de mil 705 a mil 450 casos. Las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron 11 por ciento, de 390 a 348 ilícitos.

En tanto que el secuestro cayó 33 por ciento, de nueve a seis carpetas de investigación.