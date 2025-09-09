¡Buenas noticias! Línea 1 del Metrobús extiende su horario los fines de semana

Horario de la Línea 1 del Metrobús cambia Miles de ciudadanos se beneficiarán (Crónica Digital)

La Línea 1 del Metrobús, que recorre de norte a sur la Avenida Insurgentes, estrenará un horario extendido a partir del 12 de septiembre de 2025 para responder a la creciente demanda de movilidad nocturna en la Ciudad de México.

Horario de la Línea 1 del Metrobús los fines de semana

El sistema de transporte capitalino anunció que los viernes y sábados las rutas Indios Verdes – El Caminero y Indios Verdes – Insurgentes prolongarán su operación hasta la 01:00 de la madrugada, lo que significa una hora adicional respecto al esquema habitual.

De las 04:30 de la mañana a la medianoche, el servicio funcionará en su horario regular. En la franja nocturna, entre las 00:00 y la 01:00, las unidades circularán con un intervalo aproximado de 10 minutos, lo que permitirá mantener un flujo constante de pasajeros en los trayectos más demandados.

¿A qué hora sale el último Metrobús de la Línea 1 en CDMX?

De acuerdo con Metrobús, las últimas unidades partirán de la estación Insurgentes a la 01:00 a.m. tanto en dirección a El Caminero como a Indios Verdes, asegurando que los usuarios puedan realizar sus traslados con mayor flexibilidad durante el fin de semana.

Este ajuste al horario representa una ventaja para quienes trabajan en turnos nocturnos, disfrutan de actividades culturales o de entretenimiento en la capital y requieren un transporte seguro y accesible a altas horas de la noche.

Tarifa y métodos de pago en Metrobús

El servicio extendido mantendrá la tarifa general de 6 pesos y se podrá acceder con todas las opciones de pago disponibles en el sistema: Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de crédito o débito, así como dispositivos inteligentes con tecnología NFC, como relojes y teléfonos móviles.

Con esta ampliación, la Línea 1 del Metrobús busca consolidarse como una alternativa eficiente frente a la reducción de opciones de transporte durante la madrugada.

Mapa de la Línea 1 del Metrobús

El mapa de la Línea 1 del Metrobús ofrece una visión clara de su recorrido de norte a sur a lo largo de la Avenida Insurgentes, conectando Indios Verdes con El Caminero. Incluye todas las estaciones intermedias, con correspondencias a otros sistemas de transporte como Metro, trolebús y Ecobici, lo que facilita planear viajes rápidos y eficientes por la ciudad.

