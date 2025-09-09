Cambio de uniformes de servicio público costó más de 250 mdp; MC señala fines partidistas

La legisladora llamó a no gastar recursos en cambios partidistas, ya que confunden a la ciudadanía.

La legisladora Patricia Urriza, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, presentó una iniciativa que tiene el objetivo de prohibir, al Gobierno local y a las alcaldías, que se gasten recursos del erario en pintar inmuebles, cambiar uniformes o colocar adhesivos que tienen fines partidistas y propagandísticos.

Ejemplificó que la presente administración ha utilizad colores institucionales en bardas, inmuebles, vehículos de servicios, uniformes y otros. Por lo que hizo un llamado a gobernar sin colores.

La representante por Coyoacán enfatizó que los gobiernos no obedecen a los partidos que los abanderan, sino a los ciudadanos y reprochó que las modificaciones de uniformes realizadas recientemente —de verde a guinda— han puesto en riesgo la vida de las personas que laboran en las cuadrillas de servicios urbanos y mantenimiento de vialidades de la Secretaria de Obras y Servicios (SOBSE).

La congresista reveló que el reciente cambio de uniformes representó un gasto que asciende los 250 millones de pesos, aseguró que ello alcanzaría para brindar seguridad social a todos los trabajadores de limpia, lo que refleja claramente las prioridades de algunos gobiernos.

“Les interesa más que las personas trabajadoras del gobierno de la Ciudad de México sean mamparas publicitarias del partido que esté en el Gobierno, que mejorar la vida a las personas y darle seguridad social a un grupo de trabajadores que históricamente no han tenido acceso a la jubilación, al servicio de salud, a la pensión, que además les están condicionando varios programas sociales”, indicó.

Las peticiones de la ciudadanía son prioridad

Además, comentó que las prioridades están muy mal puestas ya que primero es la ciudadanía, “nos dicen que los programas sociales son institucionales y ajenos a cualquier partido político; sin embargo, los uniformes que entregan, todos los programas y toda la propaganda con la que se hace promoción, es color guinda. Esto obviamente genera mucha confusión en la ciudadanía”.

“Creemos en la idea de dejar de partidizar el servicio público y en atender las necesidades y las peticiones de la ciudadanía antes que los caprichos de los gobernantes en turno por fines electorales. Se deben usar los recursos públicos para atender las necesidades más básicas de las personas y no para ver más y más a los partidos políticos”

Urriza recordó que la iniciativa que presentó busca evitar que cada sexenio o trienio se gasten millones de pesos en el Gobierno local o de las alcaldías, lo cual se vuelve insostenible y es ofensivo, pues los políticos en el poder, así como los alcaldes y alcaldesas no gobiernan solamente para los que votaron por ellos, sino para todos y todas.

Con la medida se promueve el uso de colores neutros en uniformes y la institucionalización de colores partidistas, ya que la administración pública tiene como responsabilidad atender a la ciudadanía y no a los partidos por lo que fueron candidatos.