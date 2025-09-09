Centros de verificación vehicular suspenderán actividades el 16 de septiembre en CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó que el próximo 16 de septiembre de 2025 permanecerán cerrados los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares, así como el área de atención ciudadana y la oficialía de partes.

La suspensión obedece al acuerdo publicado en la Gaceta Oficial capitalina el 31 de enero de este año, que establece la interrupción de términos administrativos en dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad durante días festivos.

De acuerdo con la dependencia, las actividades se reanudarán el 17 de septiembre en los horarios habituales.

Sedema llamó a los propietarios de automóviles matriculados en la capital a tomar previsiones ante la pausa en el servicio para evitar contratiempos en el cumplimiento de la verificación vehicular.