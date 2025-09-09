Indemnización por baches en CDMX 2025: cómo reclamar el pago por daños a tu auto paso a paso

La CDMX sufre de una ola de baches Hay una solución para que te paguen si fuiste víctima

En la Ciudad de México, los baches representan un problema constante para la movilidad y la seguridad de los automovilistas. Cada temporada de lluvias, la carpeta asfáltica se debilita y surgen hoyos que afectan tanto la circulación como la economía de los conductores, quienes deben enfrentar reparaciones costosas en llantas, rines, suspensión y dirección.

Si fuiste víctima de uno de tantos baches que adornan las principales avenidas de la CDMX, el Gobierno capitalino cuenta con un mecanismo legal que permite reclamar una indemnización cuando los daños son consecuencia directa del mal estado de las vialidades.

¿Qué daños puede causar caer en un bache a los automóviles?

Un bache se forma por el desgaste del asfalto, la acumulación de agua y el tránsito constante de vehículos pesados. Dependiendo de su profundidad y de la velocidad con la que se atraviesa, puede generar afectaciones que van desde una llanta ponchada hasta la descompostura del sistema de suspensión.

Baches Existen varios en CDMX (Rogelio Morales Ponce)

¿Cómo solicitar la indemnización por baches en CDMX?

Cuando un automóvil resulta afectado por un bache dentro de la ciudad, el conductor tiene derecho a iniciar un trámite de indemnización. El primer paso consiste en detenerse de manera segura y reunir pruebas claras del percance mediante fotografías tanto del hoyo como de los daños ocasionados.

Posteriormente es necesario reportar el hecho a Locatel, donde se registra la ubicación del incidente y los datos de contacto del afectado. A partir de esa llamada se canaliza la intervención de la aseguradora oficial de la CDMX o, en caso de no contar con seguro, se asigna un ajustador para evaluar la situación.

La reclamación requiere la entrega de documentos básicos como tarjeta de circulación, licencia de conducir, identificación oficial, comprobante de domicilio, factura o carta factura del vehículo y un presupuesto de reparación expedido por un taller autorizado. Con el dictamen técnico en mano, el trámite se turna a la Secretaría de Obras y Servicios cuando el daño ocurrió en una vía primaria o a la alcaldía correspondiente si se trata de una calle secundaria.

La autoridad dispone de un plazo de hasta diez días hábiles para resolver si procede el pago, aunque en algunos casos el proceso puede extenderse por revisiones adicionales.

Indemnización por baches: Casos en los que no aplica el pago por daños

No todos los reclamos son aceptados. Si el percance ocurre mientras el conductor incumple el Reglamento de Tránsito, como manejar bajo los efectos del alcohol o circular a exceso de velocidad, la solicitud será rechazada de manera automática.