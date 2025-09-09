Metrópoli

Ixtapaluca impulsa jornada de esterilización

Por Eidalid López Pérez
Con el objetivo de fomentar el cuidado responsable de los animales de compañía y atender a aquellos que viven en situación de calle, el Gobierno Municipal de Ixtapaluca llevó a cabo una nueva jornada de esterilización en la delegación Jiménez Cantú, donde se brindó atención a más de 150 perros y gatos.

La campaña, que forma parte de las Acciones Fuertes emprendidas por la administración local, busca contribuir al control poblacional de mascotas, además de garantizarles una vida más saludable y segura.

Durante la jornada, personal especializado ofreció servicios de esterilización a perros y gatos domésticos, así como a animales que no cuentan con un hogar. Este esfuerzo no solo responde a una estrategia de salud pública, sino también a una política de protección animal impulsada en el municipio.

Las autoridades destacaron que la esterilización es un procedimiento fundamental para prevenir enfermedades, evitar camadas no deseadas y mejorar la calidad de vida de los animales. Asimismo, subrayaron que esta medida incide directamente en la reducción de casos de abandono y maltrato.

El Gobierno de Ixtapaluca señaló que estas acciones forman parte de un plan integral de bienestar animal, que incluye campañas permanentes de vacunación, desparasitación y educación para dueños de mascotas. Con ello se busca fortalecer la conciencia ciudadana en torno a la importancia de tratar a los animales como seres sintientes, reconocidos por la legislación estatal y nacional.

“Al esterilizar a perros y gatos, no solo protegemos su salud, también promovemos una comunidad más responsable y consciente. Es una forma de demostrar respeto hacia nuestros compañeros de vida”, expresaron autoridades municipales durante el evento.

Vecinos de la delegación Jiménez Cantú participaron activamente en la jornada, llevando a sus mascotas y apoyando en el cuidado de animales en situación de calle. La respuesta ciudadana refleja un cambio positivo en la percepción y trato hacia los animales en el municipio.

La administración municipal reiteró su compromiso de continuar con este tipo de programas en distintas delegaciones, reforzando el vínculo entre sociedad y gobierno en favor del bienestar animal.

