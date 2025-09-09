Llevan a cabo semana nacional de protección civil en Texcoco

Con la implementación de la Semana de la Protección Civil, se hizo recorrer planteles educativos de Texcoco en donde se presento la importancia de prevenir riesgos antes de tener que atenderlos a la vez que se anunció que habrá cero tolerancia a establecimientos que no respeten la reglamentación de protocolos para proteger la integridad.

Reconoció el derecho de los jóvenes al sano esparcimiento, y les dijo que como jóvenes tienen derecho a ese esparcimiento sano y seguro, sin exponer su integridad, por lo que les dijo evitar acudir a las llamadas “fiestas”, que no están permitidas en Texcoco por los riesgos para los asistentes.

“La sana diversión es su derecho, pero también es su responsabilidad el cuidado de su integridad física y su vida”, les dijo el presidente que estuvo acompañado por la Presidente Honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Texcoco Yesenia Armas Tobón, así como la Directora de la Universidad del Valle de México, Gladis Eugenia Cruz Cantoral, el Director de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, Jesús Emilio Duarte Olivares y el personal que participa en las demostraciones.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) donde los elementos de cuerpos de bomberos llevaron a cabo prácticas prehospitalarias con la finalidad de conocer las actividades y como aplicar técnicas que resulten beneficiosas para saber que hacer en un caso de emergencia que salven la vida, valoren signos vitales entre otros.

Finalmente cerro su participación mencionando que “Más vale prevenir antes de que se suscite una emergencia, que tener que remediar las consecuencias”, les dijo el comandante Ruben Mata Delgado, subdirector operativo de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria.