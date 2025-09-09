Muere mujer arrollada por microbús en Insurgentes y Montevideo

Una mujer perdió la vida la mañana de este martes tras ser arrollada por un microbús de la Ruta 18 en el cruce de Insurgentes Norte y Eje 5 Norte Montevideo, en la colonia Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), la víctima tenía entre 40 y 50 años de edad. Al sitio acudieron equipos de emergencia, quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El conductor de la unidad fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

La Semovi informó que mantiene coordinación con representantes de la Ruta 18 para dar puntual seguimiento al caso y colaborar con las investigaciones.