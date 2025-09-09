Retiran estructuras que dañaban árboles en la colonia Del Valle Centro

Personal de Servicios Urbanos de la alcaldía Benito Juárez retiró varias estructuras metálicas colocadas alrededor de árboles en la colonia Del Valle Centro, debido a que afectaban su crecimiento y representaban un riesgo para los habitantes.

La autoridad local explicó que estas acciones buscan generar conciencia entre la población sobre la importancia de mantener los árboles libres de instalaciones que comprometan su desarrollo. De acuerdo con especialistas, al colocar objetos en el arbolado se dañan tanto la corteza como su estructura interna, lo que a largo plazo puede convertirlos en un peligro.

El biólogo José Luis Castillo, jefe de la Unidad Departamental de Mantenimiento al Arbolado, subrayó la necesidad de planear adecuadamente la plantación y el cuidado de especies. “Es importante protegerlos, pero pensando que el árbol va a crecer. Lo más sano es elegir especies adecuadas a la zona, que tengan un crecimiento no tan grande, pero sí un tamaño adecuado. En vez de ayudarlo, lo están afectando”, explicó.

Vecinos de la zona manifestaron su apoyo a la medida. Galia Eibenschutz, habitante de la colonia, consideró positivo que se realicen este tipo de acciones. “Me da mucha satisfacción y alegría, porque todos los días paso por aquí y veía cómo estaban los árboles. Lo hacen por ignorancia, no por mala fe. Los árboles son bellísimos, hay que cuidarlos y respetarlos en lugar de ponerles estas cosas”, señaló.

En el operativo también participaron integrantes de la agrupación ciudadana Los Supercívicos, quienes en diversas ocasiones se han sumado a causas ambientales en la demarcación.