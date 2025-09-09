Tlalnepantla honra al Lábaro Patrio con ceremonia de izamiento de bandera

Con un emotivo acto cívico, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz encabezó la ceremonia de izamiento del Lábaro Patrio en la explanada del Palacio Municipal, acompañado de servidoras y servidores públicos, así como de habitantes de la localidad. El evento reafirmó los valores de libertad, soberanía y unidad nacional, pilares que identifican a la comunidad tlalnepantlense.

La actividad, enmarcada en las celebraciones patrias, tuvo como propósito rendir homenaje a los símbolos nacionales y recordar el legado histórico que forjó a México como nación independiente. Durante la ceremonia, el edil subrayó que la bandera es un emblema que une a todas y todos los mexicanos, sin importar ideologías o diferencias sociales.

Ante el ondear el lábaro tricolor, Pérez Cruz destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones cívicas como una forma de fortalecer la identidad de la ciudadanía. “La bandera nos recuerda nuestras raíces y al mismo tiempo nos convoca a construir un México más justo, solidario y fuerte”, expresó el alcalde en su mensaje.

El acto protocolario incluyó la entonación del Himno Nacional y la participación de la escolta oficial, lo que dio un carácter solemne a la jornada. Funcionarias, funcionarios y vecinos reunidos en la explanada manifestaron su respeto al símbolo patrio, consolidando un ambiente de unidad en torno a los valores de la nación.

La ceremonia también fue un espacio para reflexionar sobre los principios que sustentan la vida democrática del país. El edil recordó que Tlalnepantla es un municipio con una profunda tradición histórica y cultural, donde la libertad y la soberanía se viven día a día en la participación ciudadana.

El izamiento de bandera en Tlalnepantla no solo representó un acto protocolario, sino también un recordatorio del compromiso que la ciudadanía comparte para fortalecer la cohesión social. Con este gesto, la administración municipal busca transmitir a las nuevas generaciones el respeto por los símbolos patrios y la importancia de mantener vivo el espíritu de identidad nacional.

Tlalnepantla se suma a la conmemoración de las festividades patrias de septiembre, honrando la historia y reafirmando el compromiso de trabajar en unidad por un México más equitativo, digno y lleno de esperanza.