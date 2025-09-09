Tres nuevos municipios se suman al Mando Unificado Oriente para reforzar estrategia de seguridad

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, afirmó que la incorporación de tres municipios más al Mando Unificado Oriente refuerza la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno federal. Esta medida ha permitido mantener a la baja los delitos de alto impacto y suma esfuerzos de fuerzas federales, estatales y municipales de zonas limítrofes.

Durante un pase de lista a elementos de Seguridad Ciudadana, la alcaldesa precisó que acudió a la Mesa de Paz estatal, que ya está conformada por 15 municipios que forman parte de la estrategia del Plan Oriente. Esta iniciativa es incentivada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, y a ella ya se han incorporado Coacalco, Cuautitlán México y Cuautitlán Izcalli.

“Se suman estos municipios a la estrategia del Mando Unificado en el ánimo de ir cerrando el polígono, que aunque no son conurbados con la ciudad, sí son metropolitanos y requieren una unificación para poder estar combatiendo delitos de alto impacto”, explicó la alcaldesa. Añadió que varios de estos municipios forman parte de las zonas limítrofes con municipios de alta densidad poblacional.

Subrayó que en Ecatepec, la estrategia de seguridad municipal refuerza la proximidad social con la presencia permanente de policías en sus respectivos cuadrantes. Este esfuerzo, sumado a las acciones del Mando Unificado, permitió reducir 10 delitos de alto impacto, incluyendo el homicidio doloso en un 33 por ciento y el robo de vehículos en un 28 por ciento.

También se registraron disminuciones significativas en otros delitos, con una reducción del robo de autopartes en 42 por ciento y de la extorsión en 17 por ciento. Estos resultados reflejan la efectividad del trabajo coordinado en la región.

Precisó que en materia de seguridad hay un cierre de filas con un proyecto integral a través del Plan Oriente, lo que permite ampliar las acciones tácticas y mayor coordinación entre municipios. Mencionó específicamente a Coacalco, que limita con Ecatepec, para prevenir y combatir delitos como el robo de vehículos y homicidios dolosos.

Frente a los uniformados del Sector 15, ubicado en San Isidro Atlautenco, destacó que en la Mesa de Paz se informó sobre un próximo fortalecimiento a las policías municipales. Este apoyo permitirá ampliar las plantillas de uniformados y contará con una investigación federal de los elementos para garantizar su confiabilidad.

En su intervención, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, recordó que hay un esfuerzo permanente por renovar el cuerpo policial con equipamiento, uniformes y patrullas. Exhortó a los uniformados a atender de manera inmediata los llamados de la sociedad, mantener una cercanía en sus cuadrantes y actuar con honestidad en todas sus intervenciones.