Brugada participa en reunión interestatal contra robo de vehículos; destaca reducción en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, asistió a la Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos, realizada en el municipio de Jiutepec, Morelos, donde autoridades de ocho estados y del gobierno federal revisaron los avances de la estrategia conjunta para enfrentar este delito.

En el encuentro participaron las gobernadoras de Morelos, Margarita González Sarabia; del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, además de representantes de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro. También asistieron mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y titulares de fiscalías estatales.

Durante su intervención, Brugada destacó que el robo de vehículos en la capital ha disminuido 56 por ciento en comparación con 2024 y 7 por ciento respecto a este año. Atribuyó los resultados a los trabajos coordinados con otras entidades y al despliegue de operativos metropolitanos con el Estado de México, en los que se han realizado 50 cateos para frenar a grupos delictivos vinculados con este ilícito.

“En todo este año de coordinación, estamos demostrando que estas coordinaciones interinstitucionales, interestatales, con municipios y con el gobierno federal, en lugar de que nos dividan, nos ayudan y nos fortalecen para enfrentar este delito”, señaló.

La reunión también sirvió para integrar y firmar acuerdos propuestos por las autoridades locales, con el propósito de reforzar el plan interestatal de prevención y combate al robo de vehículos y autopartes.