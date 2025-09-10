Chalco abre las puertas al arte con la exposición “En Ti Me Encuentro”

Artista plástico David Pérez inaugura “En Ti Me Encuentro”

El gobierno de Chalco, Estado de México, a través de la Dirección de Cultura y Asuntos Indígenas, continúa fortaleciendo el acceso a la cultura y el apoyo al talento artístico de la región.

Como parte de esta labor, el artista plástico David Pérez inauguró su colección “En Ti Me Encuentro”, una muestra que estará abierta al público durante dos semanas en el Patio Central del Palacio Municipal.

La exposición podrá visitarse de manera gratuita en un horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, así como los sábados de 9:00 a 13:00 horas, permitiendo que estudiantes, familias y visitantes disfruten de un espacio de encuentro con las artes visuales.

La administración encabezada por la presidenta municipal Abigail Sánchez refrenda su compromiso con la promoción cultural y el fortalecimiento de la identidad comunitaria, acercando expresiones artísticas de calidad a la ciudadanía.

Además de impulsar el talento local, la Dirección de Cultura y Asuntos Indígenas mantiene actividades permanentes para fomentar el arte, visibilizar a los creadores de Chalco y generar espacios de diálogo entre la comunidad y los artistas.

“Queremos que Chalco se consolide como un municipio donde la cultura sea accesible para todos, donde cada exposición sea una oportunidad de aprendizaje, inspiración y orgullo local”, destacó la presidenta municipal.

Con iniciativas como esta, el Gobierno de Chalco busca proyectar una visión humanista y de transformación social a través del arte y la cultura.