Congreso Edomex guarda minuto de silencio por víctimas de Atlacomulco

Autoridades reportan 45 heridos tras el fatal accidente en la salida de San Felipe de Progreso hacia Atlacomulco (Redes sociales)

El pleno del Congreso del Estado de México guardó un minuto de silencio en memoria de las 10 personas que perdieron la vida en el accidente del pasado 8 de septiembre, en la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, en Atlacomulco, entre un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata y un tren de carga.

Los legisladores del PRI, Leticia Mejía García y Eduardo Zarzosa, expresaron su solidaridad con las familias de las personas fallecidas, así como con las 55 personas lesionadas.

La diputada Leticia Mejía aseguró que vigilarán que la empresa responsable brinde la atención y el acompañamiento necesarios a quienes resultaron afectados.

Además, llamó a una reflexión profunda de quienes ejercen la función pública sobre las acciones de protección a la vida y garantizar la integridad de las y los mexiquenses. Aseguró que se debe fortalecer la cultura vial, promover el respeto a las normas de tránsito, la prevención de riesgos y la responsabilidad individual y colectiva.

Añadió que, de manera complementaria, se necesita impulsar estrategias y programas que, reconociendo la posibilidad del error humano, prioricen la seguridad vial mediante el mejoramiento permanente de la infraestructura carretera.

En su intervención, el legislador Eduardo Zarzosa planteó la necesidad de presentar un exhorto al Congreso federal, con el objetivo de que se reinstalen los señalamientos, plumas, semáforos y demás medidas de seguridad en los cruces ferroviarios donde han sido retirados, mismos que podrían evitar accidentes y salvar vidas.