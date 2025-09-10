Continúa la entrega de kits escolares en apoyo a familias de Naucalpan

Ayuda a las familas de Naucalpan con kits escolares

Con la finalidad de apoyar la economía familiar y facilitar el regreso a clases de los estudiantes de la región, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, entregó mil kits escolares a vecinos de más de 20 localidades de la cuenca de San Mateo y Santiago Tepatlaxco en Rincón Verde.

Durante el evento, el alcalde reiteró el compromiso de su gobierno con el desarrollo educativo de los niños. “Este programa pretende apoyar y aliviar la economía familiar. Estos kits escolares representan un esfuerzo extraordinario que se está realizando con el propósito de llegar a las comunidades que más lo requieren”, afirmó Montoya Márquez.

En presencia de los beneficiarios, el presidente municipal subrayó: “Desde aquí, desde Rincón Verde, les decimos que reiteramos nuestro compromiso con todas y todos ustedes. Agradecemos la confianza y el apoyo”. El mandatario destacó que su administración lleva ocho meses trabajando en una transformación que rectifique errores del pasado.

El alcalde compartió un testimonio conmovedor que refleja la importancia de estos apoyos: “Nos decía hace un momento una señora que nos encontramos, que le costaba mucho acceder a los útiles y que por ello su niño no ha ido a la escuela. Esperamos de esta manera poderles apoyar de corazón”.

Los kits, financiados con recursos municipales, incluyeron una mochila que contenía cuadernos profesionales, lápices, bolígrafos y colores, entre otros artículos esenciales para el ciclo escolar. Este esfuerzo se suma a las entregas recientes de útiles escolares y apoyos alimentarios en comunidades como Benito Juárez, Izcalli Chamapa y la Plaza Cívica de San Mateo.

El mandatario municipal enfatizó que continuarán desarrollando programas sociales para beneficiar a diferentes sectores de la población, incluyendo estudiantes, jóvenes, madres cuidadoras y la comunidad en general. Esta entrega representa parte del compromiso del gobierno municipal por apoyar a las familias naucalpenses en su desarrollo educativo y económico.