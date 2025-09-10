Crece a 4 muertos y 90 lesionados por explosión de pipa en Iztapalapa

Incendio Explosión de pipa de gas LP en Puente de la Concordia. (Especial)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que cuatro personas han perdido la vida por la explosión de una pipa de gas LP de 49 mil 500 litros a la altura del Puente de la Concordia, en la avenida Ignacio Zaragoza, de la alcaldía Iztapalapa.

Al corte de las 23:00 horas, la mandataria explicó que la cifra de personas lesionadas subió a 90 y gracias al trabajo del personal de salud, 10 personas han sido dadas de alta.

También, la onda expansiva por la fuga del gas y las detonaciones dañaron 32 vehículos.

A las 19:00 horas, sumaban tres fallecidos y 70 lesionados; así como 28 vehículos calcinados.

De manera simultánea, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) permanece en los hospitales con atención integral que incluye contención psicológica, acompañamiento jurídico y orientación social, tanto a las personas lesionadas como a sus familiares, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la capital.

En el lugar de los hechos, trabaja personal pericial especializado en criminalística, fotografía, química, incendios y explosiones, hidrosanitarias, hechos de tránsito, video, mecánica y seguridad industrial, con el objetivo de recabar los primeros indicios y determinar la causa de lo ocurrido.

En las inmediaciones del Hospital Rubén Leñero, en la alcaldía Miguel Hidalgo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) repartieron café, pan y galletas a los familiares de las personas que reciben atención médica derivado del incidente.

Además, al interior, el personal médico, enfermeras y los trabajadores del nosocomio también recibieron los alimentos con agradecimiento.

Accidente Policías de la SSC repartieron comida a personal médico y familiares de los heridos. (SSC)

Traslados hospitalarios:

12 personas hospital Juan Ramón de la fuente

9 al hospital Ampliación Emiliano Zapata

15 IMSS Los reyes La Paz

15 ISSSTE Morelos

1 ISSSTE Zaragoza

1 Rubén leñero

5 Instituto Nacional de Rehabilitación

Accidente Lista de personas hospitalizadas. (GCDMX)