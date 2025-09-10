“Es un lamentable accidente”: Brugada supervisa operativo tras explosión en Iztapalapa

Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 heridos; 19 están graves

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, supervisó de manera inmediata la atención a las víctimas tras la explosión de una pipa de gas LP ocurrida la mañana de este miércoles en la zona del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, incidente que dejó un saldo de 70 personas heridas, de las cuales 19 se encuentran graves, y 3 muertos.

La onda expansiva alcanzó a 18 vehículos y provocó que las víctimas fueran trasladadas por vía terrestre y aérea a diferentes hospitales de la capital y del Estado de México. Ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), de la Cruz Roja, de Protección Civil de Iztapalapa y de municipios como Nezahualcóyotl y La Paz participaron en las labores, además de helicópteros del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“Es un lamentable accidente, la Fiscalía está empezando las investigaciones para determinar qué fue lo que pasó. No tenemos hasta el momento ningún dato de algún fallecido, pero sabemos que tenemos 19 personas lesionadas en situación grave”, señaló Brugada Molina al llegar al lugar.

La mandataria capitalina destacó la coordinación de cuerpos de emergencia y agradeció la presencia de instituciones locales y federales, así como de autoridades de municipios conurbados como Los Reyes La Paz, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco.

De acuerdo con la información oficial, 12 heridos fueron ingresados al Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente, nueve al Hospital de la colonia Ampliación Emiliano Zapata, 15 a la Clínica del IMSS en Los Reyes La Paz, 15 al Hospital General del ISSSTE José María Morelos y Pavón, uno al Hospital Regional del ISSSTE Ignacio Zaragoza y cinco al Instituto Nacional de Rehabilitación Rubén Leñero.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que continúan los cortes viales y el resguardo de la zona mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realiza los peritajes para determinar la causa del siniestro.