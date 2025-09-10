Huixquilucan conmemorará 215 aniversario de la independencia con grandes festejos

Festejos del 215 Aniversario de la Independe de México en Huixquilucancia

La celebración del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México en las “Fiestas Patrias 2025” se llevará a cabo este lunes 15 de septiembre en cuatro sedes simultáneas de Huixquilucan, ofreciendo diversas sorpresas artísticas y culturales para toda la familia. El gobierno municipal invita a la población a acudir a las festividades.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que los festejos se realizarán en la Explanada Municipal, Pirules, San Fernando y Magdalena Chichicaspa. El objetivo es que las familias huixquiluquenses acudan a estos espacios para disfrutar de un ambiente sano, lleno de música y diversión para dar el tradicional Grito de Independencia.

Contreras Carrasco encabezará la ceremonia del Grito desde el Palacio Municipal. Detalló que entre los grupos musicales que amenizarán el evento se encuentran La Original Banda Maguey, Aarón y su Grupo Ilusión, Horacio Ramírez y Sus Caminantes, La Máquina Destructora y Alberto López la voz gemela de Joan Sebastián.

El festejo iniciará desde las 18:30 horas en todas las sedes, por lo que las autoridades recomiendan a los asistentes llegar con anticipación y con la mejor actitud para disfrutar de las actividades de entretenimiento y honrar a los héroes de la Independencia.

El gobierno municipal invita a la población a consultar la cartelera completa de las agrupaciones a través de las redes sociales oficiales. La programación incluye una diversidad de géneros musicales para satisfacer todos los gustos durante esta noche patriótica.

Por su parte, la dirección general de Seguridad Pública y Vialidad desplegará operativos especiales para resguardar la seguridad e integridad física de la población durante los festejos. Además, se hace un llamado a los automovilistas a conducir con precaución para evitar accidentes viales y prevenir congestiones en puntos con mayor aglomeración.

Para culminar con los festejos del 215 Aniversario, el martes 16 de septiembre se realizará un desfile cívico encabezado por la alcaldesa Romina Contreras. El desfile recorrerá las principales calles de la Cabecera Municipal, en un evento que promete cerrar con broche de oro las celebraciones patrias.