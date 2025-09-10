Más de 19.8 millones de metros cúbicos de lluvia caen en la CDMX en pocas horas

Foto: Archivo (Cuartoscuro.)

Las lluvias y fuertes vientos registrados la noche del martes y la madrugada d miércoles dejaron al menos 80 encharcamientos, nueve árboles y un poste caídos, además de un cortocircuito y afectaciones en viviendas en distintas alcaldías de la capital, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

Para atender las emergencias, la administración local desplegó el operativo Tlaloque, con el apoyo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), que movilizó a 156 trabajadores y 50 vehículos especializados para labores de desazolve y bombeo. Pese a la intensidad de la precipitación, los niveles en presas, cauces y canales se mantuvieron estables.

De acuerdo con la Segiagua, el volumen de lluvia acumulado superó los 19.8 millones de metros cúbicos. Las estaciones pluviométricas con mayores registros fueron Planta Picacho Periférico (72.25 mm) y Bosque de Tlalpan (62.25 mm), en Tlalpan; El Molino (66.25 mm), en Iztapalapa; y Foro Cultural Magdalena Contreras (51 mm), en esa demarcación.

El Heroico Cuerpo de Bomberos intervino en la atención de árboles y postes caídos, así como un cortocircuito, mientras que personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) retiró una rama de cinco metros que cayó en calles de la colonia Buenavista, en Cuauhtémoc.

El Servicio de Transportes Eléctricos reportó afectaciones al Tren Ligero, por lo que esta mañana se implementó servicio provisional con unidades de RTP entre Tasqueña y Las Torres.

Ante la magnitud de la lluvia, la SGIRPC activó la Alerta Roja en Tláhuac y Tlalpan, la Naranja en Coyoacán, Iztapalapa, La Magdalena Contreras y Xochimilco, así como la Amarilla en Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Milpa Alta. Los principales encharcamientos se reportaron en vialidades como Picacho-Ajusco, Periférico, Calzada del Hueso, Santa Teresa y De las Fuentes.