Operativos Transporte Seguro reducen 16% la incidencia delictiva en Ecatepec

Alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss

Con la intervención de fuerzas federales, estatales y municipales, se ha logrado reducir en un 16 por ciento el robo a bordo de camionetas y autobuses en zonas conflictivas de Ecatepec.

Este ha sido el resultado de los operativos Transporte Seguro que impulsa la alcaldesa Azucena Cisneros Coss. La estrategia también está enfocada en combatir de manera frontal el acoso sexual a las pasajeras.

En la avenida Jardines de Morelos, la presidenta municipal supervisó el despliegue táctico de elementos municipales, policía de género y tránsito, junto con integrantes de la Marina, la Sedena y la Guardia Nacional.

Los cuerpos de seguridad colocaron un filtro para detener unidades de transporte público y revisar a los pasajeros para detectar, con apoyo de la Unidad Canina, armas blancas o de fuego.

La alcaldesa Cisneros Coss explicó la naturaleza constante de estos esfuerzos: “Hay operativos en mañanas, noches y madrugadas, en horarios donde tenemos el mayor índice de robos. Y aunque vamos a la baja aún no es suficiente, falta mucho por hacer para ganar la tranquilidad, pero estamos todos los días en territorio, cerramos filas con la Marina, Guardia Nacional y Sedena”.

Durante la supervisión, los binomios caninos Cronos y Lucky de Ecatepec realizaron una pronta revisión olfateando mochilas y bolsas de los pasajeros.

La inspección permitió localizar a un hombre que transportaba 25 palomas mensajeras en una caja, quien al ser interrogado comprobó que las aves están registradas y que forma parte de un Club Colombófilo.

Al abordar una unidad de transporte público, la presidenta municipal informó directamente a las pasajeras sobre el objetivo central de los operativos: garantizar que lleguen tranquilas a sus destinos y evitar que sufran algún tipo de robo o agresión.

“Sé lo que se siente ir en la combi y tener que guardar las cosas cuando se sube alguien que creemos nos pueda asaltar”, refirió.

Las usuarias del transporte, en su mayoría jóvenes estudiantes, celebraron estas acciones preventivas. “Está bien porque luego sí se desatan los robos”, afirmó Any, de 17 años de edad. Otra pasajera, Ariana de 21 años, quien viajaba hacia Indios Verdes, consideró que se siente vulnerable y agradeció la presencia policial.

María Teresa, quien se dirigía al Metro Martín Carrera, respaldó los filtros de seguridad.

“Qué bueno que nos protejan de esos delitos, porque andamos inseguras”, expresó. Estos testimonios reflejan la percepción ciudadana de una estrategia que busca recuperar la confianza en el espacio público.