PAN llama al GCDMX a implementar un programa de atención a socavones; van 164 este 2025

CDMX registra un hundimiento cada tres días desde 2019; lluvias y drenaje colapsado detrás del problema (Rogelio Morales Ponce)

La Secretaría de Gestión Integral del Agua ha registrado 164 socavones en lo que va de este 2025, lo que representa 26% más que en todo el año pasado, cuando la cifra fue de 130. De estos 164, se han presentado 121 en vialidades secundarias y 43 en la red vial primaria.

Fue la panista Liz Salgado quien exhortó al Gobierno de la Ciudad de México, a través de las Secretarías de Obras y Servicios y de Gestión Integral del Agua para que, en coordinación con los gobiernos de las 16 alcaldías, se implemente un programa de detección y atención a socavones.

Explicó que es la cifra más reciente y corresponde al cierre de agosto, lo que implica que en lo que falta de la temporada de lluvias, podrían sumarse entre 30 y 50 socavones a esta estadística.

Liz Salgado resaltó que aunque se suele hablar de las lluvias como el principal factor que ha incrementado el número de socavones, investigadores de la UNAM han señalado que el origen de la mayoría son las miles de fugas que se presentan en las redes de agua y drenaje que erosionan el subsuelo, arrastran materiales finos y con el tiempo, se generan los colapsos y hundimientos que vemos.

“No se trata sólo de estadísticas, dado que este problema tiene un lado humano y económico que no podemos obviar. Desde 2019 hasta la fecha se han registrado 767 socavones, un problema que más allá del caos vial, representa un gran riesgo geológico y un costo de al menos 100 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX”.

Accidentes por socavones

Desde tribuna, recordó que el pasado 23 de agosto, una mujer de 60 años de edad cayó en un socavón de más de 6 metros de profundidad que se abrió en el camellón de la Avenida Talismán, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De igual forma, hizo mención a los reportes de camiones pesados que, al pasar por vialidades con cavidades subterráneas, han colapsado, como ocurrió en la Colonia Obrera y en la Calzada Ignacio Zaragoza.

Antes de concluir, Salgado recordó que este año, las lluvias han superado con mucho los promedios históricos y los volúmenes máximos por día en más de 70 años. También que el número de fugas de agua y de drenaje, así como de inundaciones, se han visto incrementados de forma importante.

“Urge implementar un programa para la detección y atención de socavones, en donde participen las secretarías de Gestión Integral del Agua y la de Obras y Servicios, en coordinación con los gobiernos de las 16 alcaldías”, concluyó.