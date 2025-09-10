Se incendia pipa de gas en puente de La Concordia, hay 18 lesionados

Explosión Explosión de pipas de gas en el Puente de la Concordia. (Especial)

Una pipa de gas LP de 49 mil 500 litros explotó a la altura del Puente de la Concordia, en la avenida Ignacio Zaragoza, en la colonia Ermita Zaragoza, de la alcaldía Iztapalapa.

Además, 18 personas cuentan con lesiones por quemaduras de segundo y tercer grado, sin reporte de fallecidos.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el vehículo realizó labores de maniobra cuando volcó y tras la fricción iniciaron las detonaciones comenzaron de manera simultánea.

La parte de la cabina de la pipa, donde viajaban los conductores, quedó reducida a cenizas.

También las llamas alcanzaron las copas de los árboles de las inmediaciones de la zona.

La explosión habría alcanzado a dos vehículos de carga, uno de transporte de material reciclado; además, siete vehículos particulares quedaron con sus autopartes calcinadas.

Mega incendio en Iztapalapa, CDMX pic.twitter.com/Jrtb1DxLN1 — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) September 10, 2025

Al momento se mantiene una cifra preliminar de cuatro personas heridas, las cuales han sido trasladadas en patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del sector Teotongo, dado que, al ser una zona de caos vehicular, las ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) no pudieron avanzar rápidamente por las vialidades.

La salida hacia la autopista México - Puebla a la altura del Eje 6 Sury la calzada Ermita - Iztapalapa se mantienen con embotellamientos, por lo que los cuerpos de rescate no pudieron tomar esas rutas para trasladar a los heridos.

Los vecinos de la zona colaboraron con los Bomberos capitalinos y Personal de Protección Civil con cubetas de agua y garrafones que trasladaron de sus viviendas hacia el lugar de los hechos para sofocar el incendio.

Además, ayudaron a movilizar a las personas lesionadas a sus hogares y posteriormente, los cargaron a los vehículos patrulla para llevarlos al Hospital Regional de Iztapalapa.

Las víctimas quemadas caminaban por las vialidades en busca de ayuda, todos con el rostro y los brazos manchados; imágenes difundidas exhibieron la manera en que sus ropas calcinadas se pegaron a su piel.

Dada la magnitud del incendio, autoridades de los municipios de Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y La Paz enviaron pipas de agua para auxiliar a los equipos capitalinos.

En tanto, la estación Santa Martha de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro se mantiene sin servicio, por seguridad de los usuarios. Los trenes se mantienen en servicio de Pantitlán a La Paz.

Asimismo, la estación Santa Martha del sistema Cablebús permanece cerrada, con trayectos provisionales de San Miguel Teotongo a Constitución de 1917.

También las rutas del Sistema de Transportes Eléctricos Trolebús que circulan en ese sitio detuvieron su marcha.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que instruyó al jefe de la policía, Pablo Vázquez Camacho y a la titular de Protección Civil, Myriam Urzúa, que supervisen los trabajos en el lugar del hecho, para apoyar a toda persona que así lo requiera.

Información en desarrollo...