Sube a 4 muertos y 90 lesionados por explosión de pipa de gas en puente de La Concordia

Una pipa de gas LP de 49 mil 500 litros explotó a la altura del Puente de la Concordia, en la avenida Ignacio Zaragoza, en la colonia Ermita Zaragoza, de la alcaldía Iztapalapa, lo que dejó un saldo de 90 personas heridas y cuatro fallecidas.

Por el accidente, 19 personas se encuentran en estado grave, que cuentan con lesiones por quemaduras de segundo y tercer grado.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisó que la Fiscalía se mantiene en labores de peritaje para conocer las razones del impacto; también, detalló que la empresa pertenece a la empresa SILZA, subsidiaria del Grupo Tomsa, corporativo con el que las autoridades iniciaron contacto.

En tanto, el jefe de la policía, Pablo Vázquez Camacho, relató que el movimiento de dos camiones que transportaban cemento y cartón serán retirados durante la madrugada del jueves, dado que es muy pesada la mercancía que transportaban. La pipa aún es sujeta a peritaje.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, presuntamente el vehículo realizó labores de maniobra cuando volcó y tras la fricción iniciaron las detonaciones comenzaron de manera simultánea en automotores cercanos.

La cabina de la pipa, donde viajaban el conductor, quedó reducida a cenizas. Inicialmente, el hombre fue internado en un hospital en el Estado de México y después llevado al Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

También las llamas alcanzaron las copas de los árboles de las inmediaciones de la zona.

Incendio Automóviles calcinados en el incendio. (Especial)

La explosión habría alcanzado a dos vehículos de carga, uno de transporte de material reciclado; además, 32 vehículos particulares tipo Sedan quedaron con sus autopartes calcinadas, unidades que fueron trasladadas a depósitos vehiculares.

Poco después del incendio, las víctimas fueron trasladadas en patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del sector Teotongo, dado que, al ser una zona de caos vehicular, las ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) no pudieron avanzar rápidamente por las vialidades.

La salida hacia la autopista México - Puebla a la altura del Eje 6 Sury la calzada Ermita - Iztapalapa se mantuvo con embotellamientos, por lo que los cuerpos de rescate no pudieron tomar esas rutas para trasladar a los heridos.

Los vecinos de la zona colaboraron con los Bomberos capitalinos y Personal de Protección Civil con cubetas de agua y garrafones que trasladaron de sus viviendas hacia el lugar de los hechos para sofocar el incendio. En la desesperación, arrojaban tierra a los cuerpos de las víctimas para apagar las llamas que los consumían.

Incendio Persona lesionada en incendio. (Especial)

Además, ayudaron a movilizar a las personas lesionadas a sus hogares y posteriormente, los cargaron a los vehículos patrulla para llevarlos distintos hospitales.

Las víctimas quemadas caminaban por las vialidades en busca de ayuda, todos con el rostro y los brazos manchados; imágenes difundidas exhibieron la manera en que sus ropas calcinadas se pegaron a su piel. Con la voz entrecortada y tirados en los camellones, suplicaban ayuda.

Dada la magnitud del incendio, autoridades de los municipios de Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan y La Paz enviaron pipas de agua para auxiliar a los equipos capitalinos.

Los elementos de auxilio tomaron algunos objetos personales com teléfonos celulares e identificaciones para comunicarse con las familias de las víctimas, que en algunos casos, lograron tener contacto para informar el estado de salud de los heridos.

Incendio Bomberos en el combate al incendio. (Marina)

Para prevenir la prolongación del siniestro, la estación Santa Martha de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro suspendió su servicio, por seguridad de los usuarios. Los trenes reeanudaron su curso dos horas después.

Asimismo, la estación Santa Martha del sistema Cablebús permanece cerrada, con trayectos provisionales de San Miguel Teotongo a Constitución de 1917.

También, las rutas del Sistema de Transportes Eléctricos Trolebús que circulan en ese sitio detuvieron su marcha.

Clara Brugada, informó que instruyó al jefe de la policía, Pablo Vázquez Camacho y a la titular de Protección Civil, Myriam Urzúa, que supervisen los trabajos en el lugar del hecho, para apoyar a toda persona que así lo requiera.

A las 16:00 horas, el jefe de los Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, detalló que la pipa se encontraba al 30 por ciento de su capacidad con una falla en la línea de distribución. El personal de auxilio manutuvo el lanzamiento de material espumógeno para enfriar los materiales calcinados.

Incendio Bomberos que sofocaban el incendio. (GCDMX)

A la brevedad se comenzó el trasiego de combustible hacia una zona segura y sofocaron las llamas que seguían vivas en el lugar.

Del mismo modo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una investigación pericial para determinar las causas de la volcadura de la pipa.

Aunque algunas víctimas recibieron la primera atención en algunas clínicas, los que se reportaban en mayor estado de gravedad fueron llevados en helicópteros Cóndor al Hospital Rubén Leñero, que cuenta con un área especializada en quemaduras.

No obstante, varios familiares de los heridos reportaron que desconocían el paradero preciso de sus seres queridos. Aquellos que sí acompañaron a las víctimas, relataron que se encontraban en situación crítica y en estado de intubación.

Algunos de los afectados son originarios del municipio de Texcoco, en el Estado de México. Relataron que acudieron a la Ciudad de México a adquirir productos y mercancía, pues se dedican al comercio en sus lugares de residencia.

Traslados hospitalarios:

12 personas hospital Juan Ramón de la fuente

9 al hospital Ampliación Emiliano Zapata

15 IMSS Los reyes La Paz

15 ISSSTE Morelos

1 ISSSTE Zaragoza

1 Rubén leñero

5 Instituto Nacional de Rehabilitación

Lesionados Lista de personas hospitalizadas. (GCDMX)

A la Clinica Hospital Emiliano Zapata fueron trasladados los lesionados:

Jaime Berra Urieta, Edad 49 años, Superficie Corporal Quemada (SCQ) 50 por ciento

Esteban Rivera Flores, edad 23, SCQ 35 por ciento

Fredy Sanchez Gil, edad desconocida, SCQ 50 por ciento

Jesus Noe Tovar Garcia, edad desconocida, SCQ 90 por ciento

Kevin Diaz Monte de Ocampo, edad desconocida, SCQ 80 por ciento

Eduardo Noe Morales, edad desconocida, SCQ 100 por ciento

Juan Carlos Sanchez Blas, edad desconocida, SCQ 100 por ciento

Osvaldo Gutierrez Espinosa, Edad 28 años, SCQ 40 por ciento

Oscar Garcia Rivera, edad desconocida, SCQ 40 por ciento

Hospital General Morelos y Pavón

Carlos Amaury Martínez Galicia – 32 años

Reséndiz Ana Belén Esparza – 24 años

Valentina Mora Luna – Edad desconocida

Jonny Flores Lara – 19 años

Jonathan Ruiz Dailton Esparza – 30 años

Elizabeth Mora – 54 años

Bertha Marbian Vázquez – 34 años

Yaquelin Contreras Salinas – 29 años

Carlos Iván Jiménez Arturo de Jesús – 47 años

Brenda Ruiz Medina – 27 años

Hospital General de Zona No. 53 (HGZ 53)

Ángel Tonatiuh Gómez Galván

Jorge Islas Flores

Eduardo Ramírez Álamos

Giovana – Menor de aprox. 12 años

Omar Alejandro García Escorza

Fernanda Soto Munguía

Javier Velasco Ángel

Juan Antonio Hernández Betancourt

Abril Díaz Castañeda

Aarón Gustavo Hernández López

Alicia Mateos Teodora

Bebé de aproximadamente 6 meses

Erick Mateo Terán Hernández

César Aldair Cortés Hernández

Natanael David Brindis Murillo

Alejandro García España

Antonio Hernández Gilberto Aarón

Leonel Alejandro Velázquez Rodríguez

Eduardo Ramírez Armas

Giovana Martínez

