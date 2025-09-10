Tlalnepantla impulsa una gran jornada de limpieza en el Vaso Regulador Fresnos

Limpieza del Vaso Regulador Fresnos

El gobierno municipal de Tlalnepantla, encabezado por el presidente Raciel Pérez Cruz, llevó a cabo una jornada masiva de limpieza en el Vaso Regulador Fresnos, con el respaldo de los tres órdenes de gobierno y la participación activa de la comunidad.

Esta acción forma parte de una estrategia integral para mejorar el entorno urbano, fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar una ciudad más limpia y segura frente a la temporada de lluvias.

Las brigadas trabajaron en el retiro de residuos sólidos, desazolve y desmalezado de las áreas circundantes, con el propósito de prevenir inundaciones y recuperar este espacio como un punto de encuentro y beneficio para la población.

“El trabajo conjunto demuestra que en Tlalnepantla la transformación ambiental y humanista es una realidad. Unidos, hacemos renacer a nuestra ciudad”, señaló Pérez Cruz al reconocer el compromiso ciudadano durante la jornada.

Con estas acciones, Tlalnepantla refrenda su política de cuidado del medio ambiente, impulsando la recuperación de espacios públicos y fomentando una cultura de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.