Trabajadoras del IECM proponen medidas para un espacio libre de acoso y desigualdad

Se presentaron resultados y líneas de acción derivadas del ejercicio “Reflexiones en confianza”

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó los resultados del ejercicio “Reflexiones en Confianza: mujeres en el IECM”, un espacio creado con el objetivo de fortalecer la igualdad, los derechos humanos y la construcción de un entorno laboral libre de violencia y discriminación.

Consejerías electorales escucharon propuestas del personal en temas como mecanismos para atender la violencia institucional, sensibilización con perspectiva de género, conciliación laboral-familiar, seguridad, derechos laborales y corresponsabilidad en los cuidados.

La consejera presidenta, Patricia Avendaño, indicó que la cohesión organizacional y el sentido de pertenencia son claves para el futuro del Instituto, que en sus 26 años de existencia se ha consolidado como garante de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

“Estamos tratando de fortalecer la parte humana de este Instituto y para mí es muy valiosa la cohesión organizacional, ese orgullo de pertenencia, esa parte humana que debemos de tener todas y todos”, afirmó.

La consejera electoral Maira Melisa Guerra Pulido señaló que este ejercicio coloca al IECM a la vanguardia en la protección de los derechos laborales, al promover acciones que buscan consolidar una cultura institucional libre de sesgos y estereotipos de género, con cero tolerancia al acoso y la violencia.

“Las acciones que se propusieron constituyen herramientas claves para consolidar un entorno seguro, respetuoso y saludable, que promuevan el bienestar integral de las trabajadoras y también de los trabajadores”, sostuvo.

Como parte de las líneas de acción, el IECM desarrollará talleres, redes de acompañamiento y campañas para promover la igualdad y el respeto a los derechos humanos.

Entre ellas destacan el taller “Para reconocernos desde la sororidad: Redes que cuidan”, la red de mentoría “Nos acompañamos: mujeres que inspiran” y la campaña “Hombres por la igualdad: masculinidad en transformación”.

La jornada concluyó con la inauguración de la exposición “Reflexiones en Confianza”, instalada en el domo del Instituto, que reúne frases y propuestas recabadas en el ejercicio realizado en marzo pasado, en el marco del Día Internacional de las Mujeres.