Trabajaremos sin descanso para atender a heridos por explosión en La Concordia: Aleida Alavez

CDMX — La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, informó que ya se tiene registro de todas las personas que resultaron afectadas por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia en los límites de Iztapalapa con el Estado de México, además de que lamentó la muerte, hasta ahora de tres persona.

A través de su cuenta de X, confirmó los decesos, y detalló que se está dando seguimiento puntual a cada uno de los heridos.

“Expreso mi más sentido pésame a los familiares y amigos de quienes fallecieron, comparto su dolor y mi corazón está con ustedes. Quiero decirles que no están solos, estaremos cerca de ustedes dando seguimiento puntual a su atención y recuperación”, dijo en un video.

Alavez Ruiz reconoció la rápida reacción de las autoridades de la Ciudad de México, del gobierno Federal, de protección civil, bomberos, el Ejército, la Marina, “y todos los que acudieron a esta atención. Agradezco de todo corazón a las personas que se acercaron de inmediato a ayudar porque con su apoyo se salvaron vidas”.

Enfatizó que seguirán trabajando “sin descanso” para atender a las personas que resultaron heridas, así como a sus familiares.

“Confíen en que aquí estaremos acompañando y trabajando sin descanso para que Iztapalapa y toda la ciudad salgan adelante”, resaltó.