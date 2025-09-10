Transportadora de pipa que explotó en Iztapalapa no cuenta con póliza de seguro vigente: ASEA

Incendio Bomberos que sofocaban el incendio. (GCDMX)

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que la empresa transportadora Silza, responsable de la pipa involucrada en la explosión en el puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa, no cuenta con un registro vigente de póliza de seguro de responsabilidad civil, ni por daño ambiental ante la autoridad.

La ASEA explicó que en lo que va del 2025, Transportadora Silza, subsidiaria del Grupo Tomsa, no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado en el accidente.

Agregaron que el vehículo cargó en la Terminal Marítima Gas Tomza S.A. de C.V., planta de almacenamiento con número de permiso G/029/LPA/2010, cuyo registro de póliza fue otorgado mediante el oficio ASEA/UGI/DGGOI/8511/2024 el 20 de septiembre del 2024.

La vigencia de dicha póliza concluyó el 12 de junio de 2025.

Posteriormente, en ese mismo año, la planta ingresó una solicitud para el registro de póliza de seguro para la actividad de almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante la planta de suministro; sin embargo, dicha petición fue desechada. Por lo tanto, a la fecha no se tiene registro sobre algún seguro vigente ante la ASEA.

Van 3 muertos y 70 lesionados por explosión de pipa de gas en puente de La Concordia

Una pipa de gas LP de 49 mil 500 litros explotó a la altura del Puente de la Concordia, en la avenida Ignacio Zaragoza, en la colonia Ermita Zaragoza, de la alcaldía Iztapalapa, lo que dejó un saldo de 70 personas heridas y tres fallecidas.

Por el accidente, 19 personas se encuentran en estado grave, que cuentan con lesiones por quemaduras de segundo y tercer grado.

Del total de los lesionados, 51 son hombres y 16 mujeres; dos personas se encuentran en calidad de desconocidos.