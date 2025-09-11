Afirma SILZA que tractocamión involucrado en explosión tiene 3 pólizas de seguro

Accidente Pipa que volcó en la alcaldía Iztapalapa. (Especial)

La empresa transportadora SILZA informó que se activaron tres pólizas de seguro con las que cuenta el tractocamión involucrado en la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia, de la alcaldía Iztapalapa.

Previamente, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) mencionó que la empresa no cuenta con un registro vigente de póliza de seguro de responsabilidad civil, ni por daño ambiental ante la autoridad.

A través de un comunicado, SILZA afirmó que asumirá toda la responsabilidad social y legal ante lo sucedido.

Confirmó que pusieron en marcha los protocolos de apoyo a las familias involucradas y se han activado tres pólizas de seguro con las que cuenta el tractocamión.

Póliza de Responsabilidad Civil por el uso y manejo de gas L.P, con vigencia del 10 de noviembre del 2024 al 10 de noviembre del 2025, contratada por Chubb Seguros México S.A., la cual incluye daños a terceros, daño moral y daños ecológicos.

Póliza de seguro, con vigencia de 15 de diciembre del 2024 a 15 de diciembre del 2025, por conceptos de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, contratada por la empresa Qualitas.

Póliza de Responsabilidad Civil a Transportistas, con vigencia del 30 de noviembre de 2024 a 30 de noviembre de 2025, adquirida a la empresa AXXA Seguros.

Aún con las afirmaciones de la empresa, la ASEA explicó que en lo que va del 2025, Transportadora Silza, subsidiaria del Grupo Tomsa, no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado en el accidente.

Agregaron que el vehículo cargó en la Terminal Marítima Gas Tomza S.A. de C.V., planta de almacenamiento con número de permiso G/029/LPA/2010, cuyo registro de póliza fue otorgado mediante el oficio ASEA/UGI/DGGOI/8511/2024 el 20 de septiembre del 2024.

La vigencia de dicha póliza concluyó el 12 de junio de 2025.

Posteriormente, en ese mismo año, la planta ingresó una solicitud para el registro de póliza de seguro para la actividad de almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante la planta de suministro; sin embargo, dicha petición fue desechada. Por lo tanto, a la fecha no se tiene registro sobre algún seguro vigente ante la ASEA.