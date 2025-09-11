Ajustan horarios de transporte público por festejos patrios en la CDMX

Foto: Especial Foto: Especial (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció que, con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México, los horarios de operación de la Red de Movilidad Integrada (MI) tendrán modificaciones el próximo martes 16 de septiembre.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro y el servicio de apoyo de la Línea 1 funcionarán de 07:00 a 00:00 horas, mientras que el Metrobús operará en su horario habitual de 05:00 a 00:00 horas. El Tren Ligero dará servicio de 07:00 a 23:30 horas y el Cablebús de 07:00 a 23:00 horas.

En el caso del Trolebús, las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 trabajarán de 06:00 a 23:30 horas; la Línea 12 de 05:30 a 23:30 horas; y las líneas 10, 11 y 13 de 05:00 a 00:00 horas. La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) operará de 06:00 a 00:00 horas.

Para quienes opten por la movilidad en bicicleta, el sistema ECOBICI tendrá servicio de 05:00 a 00:30 horas, aunque sus Centros de Atención a Personas Usuarias permanecerán cerrados. Los biciestacionamientos abrirán de 07:00 a 00:00 horas.

La Semovi informó que el ingreso con bicicletas estará permitido en el Metro, Cablebús y Tren Ligero; mientras que en Metrobús, Trolebús y RTP dependerá de la disponibilidad de espacios dentro de cada unidad.

En contraste, los parquímetros y los módulos de Control Vehicular y Licencias no prestarán servicio durante la jornada.